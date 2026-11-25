ВСУ утром атаковали беспилотниками предприятия в городе Сызрани Самарской области. Обошлось без пострадавших, однако объекты получили повреждения. Об этом сообщил глава города Андрей Советкин в своих соцсетях.

«На местах падения БПЛА работают экстренные службы. Зафиксированы небольшие повреждения, в течение нескольких часов они будут отработаны», – уточнил градоначальник.

Советкин поблагодарил военных и бойцов мобильных огневых групп «БАРС-Крылья», отметив, что благодаря их действиям удалось избежать жертв на территории города и повреждений гражданской инфраструктуры.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ночью над регионом было сбито более 145 вражеских дронов. Погиб один человек, есть повреждения на земле, отдельные территории остались без света. Часть школ сегодня будут работать по измененному графику, уточнял глава региона.

Сызрань, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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