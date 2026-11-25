В Рязанской области 35 поездов дальнего следования задерживаются из-за мощного снегопада. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания.

В связи с непогодой поезда дальнего следования идут через участок Денежниково – Хрущево Московской железной дороги с ограничением скорости. По данным компании, максимальное время опоздания составляет 11 часов.

Пассажиров задержанных более чем на 4 часа поездов обеспечивают питанием на станциях Рязань, Придача, Мичуринск-Воронежский и Пенза.

В РЖД напомнили, что информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении или на сайте компании.

Рязань, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube