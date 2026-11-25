В Орловской области рейсовый автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали два пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Авария произошла сегодня утром на 24 км трассы Орел – Знаменское. «В салоне пассажирского транспорта находились восемь пассажиров. В результате происшествия пострадали двое из них. Они госпитализированы», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Обстоятельства ДТП уточняются.

Орел, Наталья Петрова

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