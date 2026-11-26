При налете БПЛА в Невинномысске повреждены промышленные объекты и учебные заведения

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об отражении массированной атаки БПЛА на промышленную инфраструктуру в городе Невинномысске. Повреждены объекты промышленности и энергетики, а также учебные заведения. За медицинской помощью после ночного налета дронов обратились два человека.

«По предварительным данным, зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников в районе производственных и энергетических объектов, есть повреждения. Также получили повреждения здание школы и филиала университета», – написал глава региона в своем Max-канале. Занятия в школах, колледжах и вузах города сегодня проводятся в дистанционном режиме.

К медикам обратились два человека, им оказана необходимая помощь, угрозы для жизни нет, добавил Владимиров.

Губернатор также отметил, что все городские системы жизнеобеспечения действуют в нормальном режиме. Экстренные службы и ведомства работают на месте для устранения последствий налета, проводится обследование территории, добавил он.

По данным Минобороны России, за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 343 беспилотника ВСУ самолетного типа над 16 российскими регионами.

Дроны сбиты в небе над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областями, Московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, Татарстаном, Башкирией, Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что в промзоне в Туймазинском районе Башкирии возник пожар после падения обломков БПЛА.

Ставрополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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