При атаке БПЛА на Кубани ранены четыре человека

В результате атаки украинских дронов в Славянском районе Краснодарского края пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

При налете БПЛА в Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах. В станице Старовеличковской Калининского района Кубани при падении обломков беспилотников повреждения получили три частных дома – в них выбило окна. Во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные и специальные службы.

В течение ночи подразделения ПВО перехватили и уничтожили 343 вражеских беспилотника над 16 российскими регионами, в том числе над Кубанью, сообщало Минобороны РФ.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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