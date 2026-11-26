Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов заключен под стражу. Решение о мере пресечения накануне вынес 235-й гарнизонный военный суд Москвы, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию в базе суда. Ходатайство об аресте высокопоставленного военнослужащего направило главное военное следственное управление СК РФ.

Источники издания, близкие к следствию, подтвердили арест генерала и уточнили, что он подозревается в совершении коррупционного преступления.

Юрий Грехов был назначен заместителем главнокомандующего ВКС по вооружению в 2021 году. До этого занимал должности начштаба – первого замкомандующего в войсках противовоздушной и противоракетной обороны, а также в ВКС. Состоит на военной службе с 1979 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube