В Москве задержали 14 участников преступной группы, которых подозревают в серийном мошенничестве под видом сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По предварительным данным, злоумышленники вели криминальный бизнес в Москве и Московской области с 2020 года. За это время его предполагаемыми организаторами была создана разветвленная система, в которую входили кураторы отдельных направлений, кадровая служба и исполнители. Под предлогом профилактической проверки аферисты обходили квартиры в многоэтажных домах, представляясь работниками коммунальных и ресурсоснабжающих организаций. Ссылаясь на якобы выявленные поломки, они убеждали владельцев жилья в необходимости срочной замены оборудования или проведения ремонта», – говорится в сообщении.

Участники ОПГ угрожали риском аварийных ситуаций и привлечением к ответственности, а также намеренно повреждали счетчики или электроприборы, имитируя различные неисправности. Обманутые россияне подписывали соглашения на выполнение работ, стоимость которых существенно превышала рыночную и составляла до 200 тысяч рублей. Новое оборудование устанавливали с нарушениями, что приводило к поломкам, после чего аферисты вновь предлагали воспользоваться их платными услугами.

«Подозреваемые задержаны оперативниками при поддержке Росгвардии. В результате обысков в офисах и жилых помещениях изъяты более 2000 подписанных договоров об оказании услуг, бланки, удостоверения с признаками подделки, спецодежда, носители информации, печати, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – добавила Волк.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере организованной группой). Шестеро фигурантов заключены под стражу, восьми – избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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