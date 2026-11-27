Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили более 300 украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 318 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.
Дроны сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым.
В целях безопасности Росавиация ночью вводила ограничения на работу аэропортов Калуги, Пскова и Санкт-Петербурга.
Москва, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»