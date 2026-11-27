За ночь средства ПВО перехватили более 300 вражеских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили более 300 украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 318 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Дроны сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым.

В целях безопасности Росавиация ночью вводила ограничения на работу аэропортов Калуги, Пскова и Санкт-Петербурга.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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