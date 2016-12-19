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В мире

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Публикации за 19.12.16

За год в мире были убиты 74 журналиста и блогера

За год в мире были убиты 74 журналиста и блогера

«Репортеры без границ» подвели итоги года – профессиональная деятельность стоила жизни 74 журналистам, блогерам и тем, кто решился помогать СМИ в поисках информации. Две трети из них были убиты непосредственно за свою деятельность. Остальные погибли в ходе работы в зоне боевых действий.

В 2016 году «Репортеры без границ» включили в число представителей массмедиа блогеров и тех, кто поставлял сведения сотрудникам СМИ. Из числа помощников были убиты 8 человек, из числа блогеров – 9 «представителей гражданской журналистики».

Как сообщает MigNews, самой опасной для журналистов страной, где не ведутся боевые действия, в 2016 году стала Мексика. Здесь лишились жизни девять журналистов. В Сирии было убито 19 человек, в Афганистане – 10, в Ираке – 5. Почти все погибшие были местными жителями, работавшими в местных СМИ или стрингерами западных информагентств.

То, что в 2016 году погибло меньше сотрудников СМИ, чем в 2015 году, «Репортеры без границ» объяснили тем, что многие представители профессии покинули страны, где ведутся боевые действия, или стали избегать командировок, полагаясь на местных журналистов или на материалы из блогов и пресс-служб участников конфликтов.

По подсчетам «Репортеров...» за последние 10 лет при исполнении служебных обязанностей погибли минимум 695 журналистов.

Москва. Другие новости 19.12.16

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