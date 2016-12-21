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Публикации за 21.12.16

Трамп не стал включать Россию в список главных угроз США

Трамп не стал включать Россию в список главных угроз США

Россия не вошла в список главных угроз национальной безопасности США. Об этом сообщает американский журнал со ссылкой на аналитическую записку Пентагона. По сведениям издания, документ был составлен на основе рекомендаций, переданных в минобороны представителем избранного президента США Дональда Трампа.

Среди главных приоритетов оборонной политики Вашингтона значатся борьба с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство», усиление и модернизация вооруженных сил США и снятие ограничений на их финансирование, противодействие кибератакам, повышение эффективности работы Пентагона, а также сокращение дефицита бюджета. Кроме того, в документе упоминается о консультациях по вопросу отношений с Китаем и Северной Кореей.

По мнению издания, этот документ может говорить об изменениях внешнеполитического курса США. Впрочем, в переходной команде избранного президента заявляют, что этот документ нельзя называть исчерпывающим, он еще будет дополняться.

В Пентагоне, в свою очередь, отказались говорить о приоритетах политики будущей администрации Белого дома, отметив лишь, что переходная команда Трампа проинформирована о ситуации в отношениях с Россией.

Ранее Пентагон и высокопоставленные американские чиновники неоднократно называли Россию одной из главных угроз США. Москва также входила в перечень основных направлений национальной военной стратегии Вашингтона.

В Кремле в ответ заявляли, что попытки демонизировать образ России не способствуют улучшению двусторонних отношений.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 20.12.16

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