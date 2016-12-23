«Нам надо было работать, а труп никуда не уйдет» / Британские модели шесть часов снимались рядом с телом самоубийцы

Публикации за 23.12.16

В Манчестере братья Эндрю и Шон Джини наняли пять моделей и фотографа для съемок на разных объектах в городе. Часть съемок должна была проходить на заброшенном заводе фирмы Dunlop.

В цеху, выбранном для съемок, модели и фотограф нашли висящее в петле тело. Они решили не звонить в полицию, чтобы не сорвать запланированную работу. Один из участников процесса, Макс Дос Сантос Лейт позже рассказал журналистам газеты Metro, что они были слишком заняты, а труп никуда уже не мог уйти.

Съемки продолжались шесть часов, пока участники не проголодались и не решили выйти за пиццей. Тогда они и сообщили в полицию о находке. В манчестерском суде молодым людям сказали, что если б они сообщили о найденном трупе еще на несколько часов позже, это означало бы для них уголовное преследование. Впрочем, один из участников съемок не избежал более тесного общения с правосудием. Лерой Нума был арестован за то, что он не явился на дознание, несмотря на официальный вызов в статусе свидетеля.

«Мы не думали, что это действительно мертвец, сначала мы решили, что это манекен. Я не знаю, что с нами происходило, что на нас нашло. Это был мой выходной, мне было не до трупов», – заявила газете одна из моделей, девятнадцатилетняя Эмбер Добсон.

Шон Джини, инициатор съемок покаялся журналистам: «Мы могли сообщить о находке, мы должны были это сделать, но не сделали. Мы не социопаты. Когда мы вернулись домой с фабрики, до нас дошло, что мы сделали»

Манчестер, Алексей Усов

Манчестер. Другие новости 23.12.16

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