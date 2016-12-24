В Белграде умерла стюардесса, 44 года назад выжившая в жуткой авиакатастрофе

Публикации за 24.12.16

В Белграде в возрасте 67-ми лет скончалась бывшая бортпроводница Весна Вулович – единственная выжившая в страшной авиакатастрофе в 1972 году над немецким городом Хермсдорф.

Как сообщает Лента.ру, Весна несколько дней не отвечала на телефонные звонки друзей. Они забеспокоились и обратились в полицию. В квартире Вулович в ванной комнате полицейские обнаружили ее тело. Смерть наступила несколько дней назад, причина не уточняется, но известно, что у женщины были проблемы со здоровьем.

Авиакатастрофа, в которой выжила Вулович, предположительно произошла из-за взрыва бомбы, пронесенной на борт лайнера McDonnell Douglas DC-9-32 хорватскими националистами-усташами. Из находившихся на борту самолета 28-ми человек выжила только Весна. Она упала без парашюта с высоты 10 километров 160 метров и осталась в живых, что является мировым рекордом. Вулович получила многочисленные переломы и травмы, несколько дней была в коме. Лечение заняло 16 месяцев, из них 10 у нее была парализована нижняя часть тела.

В 1985 году имя бортпроводницы было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Белград, Полина Николаева

Белград. Другие новости 24.12.16

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