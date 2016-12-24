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Публикации за 24.12.16

Уходящего генсека ООН обвинили в коррупции / Он заявил о клевете и намерен обратиться в суд

Уходящего генсека ООН обвинили в коррупции Он заявил о клевете и намерен обратиться в суд

Генерального секретаря ООН и бывшего главу МИД Южной Кореи Пан Ги Муна журналисты обвинили в получении взятки. Итоги журналистского расследования были сегодня обнародованы в Sisa Journal.

Как пишет Лента.Ру, в статье говорится, что Пан Ги Мун получил в общей сложности 230 тысяч долларов в качестве «подарка» от бизнесмена Пак Ён Чха. Первоначальную сумму в размере 200 тысяч долларов предприниматель вручил будущему генсеку ООН 3 мая 2005 года – вскоре после переговоров занимавшего должность министра Пан Ги Муна с вьетнамским коллегой, прибывшим в Сеул с визитом.

Деньги Пак, бывший тогда почетным консулом Вьетнама в Южной Корее, пронес в спортивной сумке. В 2007 году бизнесмен передал Пан Ги Муну еще 30 тысяч долларов.

И генсек ООН, и бизнесмен уже заявили, что обвинения не соответствуют действительности. Пан Ги Мун назвал их клеветой и пообещал подать на журнал в суд.

Срок пребывания Пан Ги Муна в должности генерального секретаря ООН истекает 1 января 2017 года. На этом посту его сменит Антонио Гуттереш. Пан Ги Мун заявил, что готов побороться за пост президента Южной Кореи.

Нью-Йорк, Полина Николаева

Нью-Йорк. Другие новости 24.12.16

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