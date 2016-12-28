Кубинцы отказались зарабатывать на Фиделе Кастро и запретили ставить ему памятники / Рауль Кастро объявил о борьбе с культом личности брата

Публикации за 28.12.16

Кубинские власти решили бороться с культом личности покойного лидера Фиделя Кастро. Его брат Рауль пообещал продолжить дело Фиделя, но не допустить повсеместного использования его имени.

Во время выступления на траурном митинге в Сантьяго-де-Куба Рауль Кастро пообещал, что на своей следующей сессии Национальная ассамблея примет закон, согласно которому имя Фиделя Кастро после его смерти никогда не будет использовано в названиях учреждений, улиц, парков, публичных мест.

В итоге парламент Кубы (Национальная ассамблея народной власти) официально запретила ставить монументы, бюсты, и памятные доски Фиделю Кастро. Его имя запрещено использовать для новых наград и почетных титулов. Не будет на Кубе и новых топонимов имени Фиделя. Помня о судьбе образа Эрнесто «Че» Гевары, кубинские парламентарии отдельно запретили любое коммерческое использование имени Фиделя Кастро, а также его изображений даже в виде элемента дизайна. В отношении соратника Кастро «Че» такие ограничения не были сделаны, в итоге революционер превратился в один из самых продаваемых брендов. Появлялись даже парфюмерные линии «Че». Причем часть «революцинного парфюма» выпускалась на кубе. В 2014 году кубинская парфюмерная компания Labiofam обыграла нелюбовь «профессионального партизана» к гигиеническим процедурам и вместе с французской фирмой Robertet выпустила духи El Chancho («Свинья») – по одному из прозвищ Эрнесто Гевары.

Закон, который охраняет от неправомерного использования имя и образ Фиделя Кастро, разрешает использовать память о лидере кубинской революции в названиях политических и общественных организаций – если те помогают продолжить дело Фиделя. Для деятелей искусства также нет ограничений: они могут использовать образ команданте в любых творческих произведениях, кроме рекламных материалов. Законом разрешается и использование на публичных мероприятиях изображений Фиделя Кастро и его фотографий, сделанных во время революционной деятельности.

Гавана, Алексей Усов

Гавана. Другие новости 28.12.16

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