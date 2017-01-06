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Публикации за 06.01.17

На радость детям: тысячи киндер-сюрпризов и других игрушек выбросило на побережье в Германии (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: NDR.de

На радость детям: тысячи киндер-сюрпризов и других игрушек выбросило на побережье в Германии (ФОТО, ВИДЕО)

На побережье немецкого острова Лангеоог в Северном море вынесло тысячи пластиковых яиц с игрушками внутри. Киндер-сюрпризы и другие игрушки находились в пяти контейнерах, сорванных с грузового судна во время сильного шторма, вызванного циклоном «Аксель», и выброшенных на пляж. В результате инцидента весь берег оказался завален яйцами-сюрпризами и игрушками LEGO.

Потерянный из-за удара стихии груз предназначался в том числе и для продажи в России – внутри каждого киндер-сюрприза помимо игрушки находилась инструкция на русском языке, передает AP.

Власти острова тем временем озаботились неожиданно возникшей экологической проблемой. По их мнению, такое огромное количество пластмассы в море и на побережье может нанести вред местной флоре и фауне. Чиновники заявили, что пляж, на который вынесло игрушки, нужно в кратчайшие сроки очистить от пластмассы, чтобы не допустить её уноса обратно в море следующим штормом.

Власти острова решили привлечь к сборам пластиковых яиц воспитанников местного детского сада, чему дети безмерно обрадовались, захватив для сбора игрушек множество сумок, передает . Позже к ним присоединились сотни волонтеров и туристы.

По данным местной туристической службы, жители Лангеога и гости города собирали игрушки весь четверг и продолжат в пятницу. Им предстоит очистить 500-метровый участок берега.

Берлин, Светлана Петрова

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