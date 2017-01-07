СМИ: Хиллари Клинтон готова замахнуться на пост мэра Нью-Йорка

Публикации за 07.01.17

Проигравшая выборы президента США Хиллари Клинтон в этом году возможно будет баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка. Об этом пишет New York Daily News со ссылкой на источники. При этом издание отмечает, что эта новость была противоречиво встречена в США.

«Хиллари Клинтон, которую нью-йоркские демократы побуждают вернуться в игру и вступить в борьбу за пост мэра города, не исключает, что примет вызов и займет место в муниципалитете, которое в настоящий момент принадлежит Биллу де Блазио», – цитирует газета слова высокопоставленного источника в Демократической партии США.

Несмотря на то, что де Блазио имеет тесные связи с четой Клинтон, и за время своей карьеры успел поработать и с Биллом, и с Хиллари, к 2016 году их отношения окончательно «изжили себя» – после того он отказался поддержать Клинтон в предвыборной президентской гонке.

До сих пор ни один демократ не рисковал конкурировать с Блазио, чьи полномочия истекают в конце этого года. Хотя в 2013 году ему удалось одержать «сокрушительную победу», число его избирателей сейчас заметно уменьшилось, отмечает издание.

Выборы мэра Нью-Йорка, которые в США называют вторыми по сложности в стране, могут вернуть Клинтон на политическую арену, однако многие политики скептически относятся к такой перспективе.

«Это было бы приятно свершившимся правосудием, учитывая то, как Де Блазио предал ее на праймериз. Но это только политическая иллюзия», – приводит газета слова демократа, поддерживающего Клинтон.

Профессор Кэннет Шерил считает, что для Клинтон борьба за место мэра Нью-Йорка будет нелегкой. «У нее нет естественного электората в Нью-Йорке. Ее гораздо легче ассоциировать с вопросами национальной или международной политики, чем представить её за решением проблем городского населения», – сказал Шерил и добавил, что не может представить Клинтон у станции метро в 7:30, агитирующую за себя каждое утро.

С другой стороны, ряд экспертов заявили, что Хиллари Клинтон – то, что нужно Нью-Йорку. «Она уже одержала сокрушительную победу в Нью-Йорке в ноябре 2016 года и сделает это еще раз. Она здесь очень популярна – она долго была сенатором Нью-Йорка. Для нее должность мэра – одна из немногих, где она может проявить свои таланты», – считает бывший заместитель мэра Майкла Блумберга Брэдли Туск.

Если Клинтон все же решит принять участие в выборах, то ей нужно как можно быстрее наверстать упущенное, так как праймериз в Демократической партии пройдут не позднее, чем через 9 месяцев, отмечает New York Daily News.

Нью-Йорк, Мария Вяткина

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