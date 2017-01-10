Пилоты ВКС наводят ужас на американцев в небе над Сирией / «Мы не хотим, чтобы они врезались в кого-нибудь из нас»

Публикации за 10.01.17

Самолеты российских ВКС периодически выходят на опасное сближение с американскими самолетами в районе боевых операций в Сирии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на военных летчиков США. Сейчас в зоне боевых действий в Сирии между Россией и США действует соглашение об использовании воздушного пространства. Однако, по словам американских летчиков, россияне «не знают о них, не могут или не хотят твердо им следовать».

По словам командира 380-го экспедиционного авиаполка ВВС США бригадного генерала Чарльза Коркорана, российские пилоты лишь изредка отвечают по голосовой связи. Он также заявил, что самолеты ВКС не подают опознавательные сигналы, нарушая тем самым международные протоколы. Кроме того, регулярно случаются опасные сближения самолетов двух стран, из-за которых американцы предпочитают уступить дорогу, чтобы избежать столкновения (речь идет об истребителях Су-35).

«Они редко отвечают в эфире, если вообще отвечают. Они редко изменяют курс, если вообще изменяют. Мы уклоняемся [от столкновений]. Мы не знаем, что они видят и видят ли что-то вообще, мы не хотим, чтобы они врезались в кого-нибудь из нас», – рассказал генерал.

Как пишет газета, высокопоставленные чины Пентагона настаивают на повышении уровня коммуникации и координации между вооруженными силами двух стран. Военные также считают, что одной из задач избранного президента Дональда Трампа станет повышение уровня сотрудничества с Москвой в регионе.

В Минобороны РФ не ответили на запрос The Wall Street Journal. Также нет подтверждения этой информации из других источников.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.01.17

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