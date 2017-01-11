Виктор Орбан изгоняет из Венгрии организации Сороса

Публикации за 11.01.17

Венгерские правые изгоняют из страны неправительственные организации, созданные и финансируемые Джорджем Соросом и Демпартией США, воспользовавшись сменой власти в Белом доме на республиканскую.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан и члены его правящей партии «Фидес» («Венгерский гражданский союз») пообещали выдворить из страны неправительственные организации, связанные с американским мультимиллионером венгерского происхождения Джорджем Соросом.

Об этом, в частности, объявил зампредседателя Венгерского гражданского союза Силард Немет. В заявлении политика, сделанного государственному информагентству MTI, говорится, что его страна использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для того, чтобы вымести из Венгрии неправительственные организации, финансируемые Соросом: «Они служат интересам мирового капитализма и поддерживают приоритет принципов политической корректности перед интересами национальных правительств».

Немет пояснил, что в этот момент сложились максимально благоприятные для этого международные условия, поскольку команда Демпартии потеряла власть в США в результате президентских выборов, приводит BFM.ru материалу Bloomberg и венгерских СМИ.

Венгерское правительство планирует в апреле 2017 года внести в парламент законопроект, обязывающий лидеров неправительственных организаций отчитываться о личных активах. Эту инициативу члены соросовских организаций объявили актом запугивания гражданского общества.

В 2014 году Орбан лично распорядился провести проверку общественных организаций, получавших финансовую поддержку из Норвегии, и заявил, что гражданские общественные организации, финансируемые из-за рубежа, являются прикрытием для «оплачиваемых политических активистов».

Виктор Орбан, последовательный правый политик и противник евроинтеграции и евросоциализма, не раз становился объектом критики и попыток введения санкций со стороны руководства ЕС и США. В 2014 году действующий президент США Барак Обама назвал Венгрию «одной из стран, в которых действуют бесконечные ограничения в отношении гражданского общества, активистов запугивают – и все это делается для того, чтобы подорвать саму идею демократии», напоминает Lenta.ru. В 2016 году Орбан стал первым руководителем страны, входящей в Европейский союз, который открыто поддержал Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США.

Будапешт, Алексей Усов

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