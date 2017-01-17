В США умер последний побывавший на Луне астронавт

Публикации за 17.01.17

В США скончался астронавт в отставке Юджин Сернан – последний человек, побывавший на Луне. Сернану было 82 года. О его кончине корпорация NASA сообщила в Твиттере.

Сернан родился 14 марта 1934 года в Чикаго (штат Иллинойс). В космос летал трижды: в 1966 году как второй пилот «Джемини-9А», в 1969 году как пилот «Аполлона-10», в 1972 году как командир «Аполлона-17». 14 декабря 1972 года он высадился на Луну. Больше подобных миссий не осуществлялось.

Во время миссии «Аполлон-10» Сернан и другие члены команды смогли записать странные свистящие звуки, раздававшиеся с темной стороны Луны. Астронавты тогда не были уверены, стОит ли докладывать в NASA об услышанном: они опасались, что им не поверят и больше не отправят в космос.

Эксперты считают, что зафиксированные миссией странные звуки были вызваны заряженными частицами, которые привели к помехам в радиосвязи.

Вашингтон, Зоя Березина

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