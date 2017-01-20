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Публикации за 20.01.17

«Соединенные Штаты России»: салют в честь Трампа устроила «рука Кремля» / ФОТО, ВИДЕО

«Соединенные Штаты России»: салют в честь Трампа устроила «рука Кремля» ФОТО, ВИДЕО

Антироссийская истерия в США достигла степени полного маразма: «руку Кремля» увидели в праздничном салюте в честь инаугурации Дональда Трампа. По случайности фейерверк, который должен был сложиться в аббревиатуру USA, оказался больше похож на USR. Бдительные пользователи соцсетей сразу же предположили, что USR – это сокращение от названия несуществующего государства «Соединенные Штаты России» (в твиттере даже появился такой хэштэг), а сам салют – некое «тайное послание» Трампу от российского лидера Владимира Путина. Были и версии, что USR – от не до конца выстроенное USSR (СССР) – и это тоже проделки «руки Москвы» и «послание» Трампу.

​Пользователи пишут: «Блестящая оплошность. Соединенные Штаты России», «USR? Россияи хакнула фейрверки на инаугурации?», «Путин купил салют Трампа» и тому подобное. Причем очевидно, что если часть пользователей просто глумится таким образом над антироссийской кампанией в американской прессе, то другие пользователи относятся к случившемуся с полной серьезностью.

Новый День: ''Соединенные Штаты России'': салют в честь Трампа устроила ''рука Кремля''

«Соединенные Штаты России» – да неужели? (фото – твиттер)

Напомним, сегодня в США состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

Вашингтон, Зоя Березина

Вашингтон. Другие новости 20.01.17

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