NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 24.01.17

Американцы повредили свои танки по дороге в Польшу
Фото: nauka-tehnika.com.ua

Американцы повредили свои танки по дороге в Польшу

Во время переброски американской военной бронетехники и солдат из Германии на территорию Польши армия США столкнулась с «неожиданными трудностями», в результате чего часть техники получила серьезные повреждения.

Так, по данным The Wall Street Journal, несколько единиц бронетехники получили повреждения при прохождении под мостами на пути из немецкого порта Бремерхафен. Оказалось что причиной неудач американцев в Европе стали низкие мосты. Военные не учли этот момент, и теперь пять машин остаётся в Германии, пока армия пытается найти пути их перемещения на восток.

По словам генерал-лейтенант Бена Ходжеса, на которого ссылается издание, возникли и другие трудности – некоторые из американских танков прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами. Кроме того, он заявил, что у американских военных недостаточно сведений об инфраструктуре в тех районах, которые ранее были частью сферы влияния СССР.

Кроме того, издание пишет, что ВС США перебрасывают в Восточную Европу 87 танков модели М1 Abrams, 144 БМП модели M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц M109 Paladin и четыре тысячи солдат для поддержки операции «Атлантическая решимость», которая направлена на сдерживание амбиций России в Восточной Европе.

Ранее появились сообщения, что в Любушском воеводстве на западе Польши в ДТП попал грузовик армии США. В результате из него высыпались танковые снаряды.

Варшава – Берлин – Вашингтон, Иван Гридин

Варшава – Берлин – Вашингтон. Другие новости 24.01.17

В Кремле рассказали, что думают о «китайской угрозе». / Франция раскололась в ожидании нового президента. Кардинальные изменения в отношениях Москвы и Парижа вряд ли возможны. / По улицам Парижа начали курсировать беспилотные маршрутки (ФОТО). Они двигаются на электрической тяге и вмещают 12 пассажиров.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter