Американцы повредили свои танки по дороге в Польшу

Публикации за 24.01.17

Во время переброски американской военной бронетехники и солдат из Германии на территорию Польши армия США столкнулась с «неожиданными трудностями», в результате чего часть техники получила серьезные повреждения.

Так, по данным The Wall Street Journal, несколько единиц бронетехники получили повреждения при прохождении под мостами на пути из немецкого порта Бремерхафен. Оказалось что причиной неудач американцев в Европе стали низкие мосты. Военные не учли этот момент, и теперь пять машин остаётся в Германии, пока армия пытается найти пути их перемещения на восток.

По словам генерал-лейтенант Бена Ходжеса, на которого ссылается издание, возникли и другие трудности – некоторые из американских танков прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами. Кроме того, он заявил, что у американских военных недостаточно сведений об инфраструктуре в тех районах, которые ранее были частью сферы влияния СССР.

Кроме того, издание пишет, что ВС США перебрасывают в Восточную Европу 87 танков модели М1 Abrams, 144 БМП модели M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц M109 Paladin и четыре тысячи солдат для поддержки операции «Атлантическая решимость», которая направлена на сдерживание амбиций России в Восточной Европе.

Ранее появились сообщения, что в Любушском воеводстве на западе Польши в ДТП попал грузовик армии США. В результате из него высыпались танковые снаряды.

Варшава – Берлин – Вашингтон, Иван Гридин

Варшава – Берлин – Вашингтон. Другие новости 24.01.17

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