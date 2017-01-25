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Публикации за 25.01.17

Дочь Майкла Джексона заявила, что ее отца убили. «Все члены семьи знают об этом»

Дочь Майкла Джексона заявила, что ее отца убили. «Все члены семьи знают об этом»

Единственная дочь Майкла Джексона полагает, что ее отец не скончался от передозировки обезболивающего препарата, а был убит. Об этом 18-летняя Пэрис Джексон заявила журналу Rolling Stone.

По словам девушки, она абсолютно убеждена в том, что смерть ее отца «была подстроена». Пэрис Джексон, которой на момент смерти поп-звезды было 11 лет, заявила, что общественность знает лишь часть истории. По ее словам, отец намекал на то, что кто-то может убить его. «Как-то он сказал: «Однажды они убьют меня», – рассказала Пэрис Джексон.

«Это звучит как теория заговора... но настоящие фанаты и члены семьи знают об этом», – заявила Пэрис Джексон (цитата по Би-би-си).

По словам девушки, многие желали смерти ее отца, и сейчас она разыгрывает «шахматную партию», чтобы добиться правосудия.

По официальной версии, Джексон скончался 25 июня 2009 года от передозировки мощного обезболивающего средства пропофола. Врач Джексона Конрад Мюррей в 2011 году был приговорен к четырем годам тюрьмы за непредумышленное убийство. Спустя два года он вышел на свободу досрочно, пробыв в заключении лишь половину назначенного ему срока.

Защита Мюррея уверяла, что у Джексона была наркотическая зависимость от пропофола, и он сам принял слишком большую дозу в момент, когда его врач отсутствовал.

У Майкла Джексона остались трое детей – дочь Пэрис и сыновья Майкл Джозеф Джексон младший и Принс Майкл Джексон II.

Москва, Светлана Петрова

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