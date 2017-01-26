Трамп «озаботился» беженцами: он хочет создать зоны безопасности в Сирии / Эксперты уже предрекли введение запрета на полеты авиации России

Публикации за 26.01.17

США не советовались с Россией по поводу введения зон безопасности в Сирии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что Вашингтону следовало бы просчитать все возможные последствия этого решения, чтобы этот шаг не усугубил ситуацию с беженцами.

В Кремле отреагировали на идею президента США Дональда Трампа создать безопасные зоны в Сирии. По словам Пескова, Вашингтон не советовался с Москвой по этому поводу. «Это суверенное решение (Белого дома – прим. ред.), – сказал пресс-секретарь президента РФ. – Важно, чтобы оно не усугубило ситуацию с беженцами».

Представитель Кремля также сообщил об отсутствии договоренностей о телефонном разговоре между президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой.

Ранее сегодня агентство Рейтер сообщило о планах Трампа создать «безопасные зоны» для сирийских беженцев. Судя по проекту президентского указа, американский лидер поручит Пентагону и Госдепу в течение 90 дней разработать план по установлению зон безопасности. Такие районы должны быть созданы в самой Сирии и в соседних государствах. В них сирийские беженцы смогут дождаться возвращения на родину или переселения в третьи страны.

Этот шаг может привести к усилению военного вмешательства США в сирийский конфликт – именно этого пытался избежать экс-хозяин Белого дома Барак Обама, боясь риска еще сильнее втянуть США в кровавый конфликт и угрозы столкновений американских и российских военных самолетов в небе над Сирией, отмечает агентство.

Позже Трамп подтвердил создание безопасных зон в Сирии для беженцев. «Я абсолютно точно сделаю безопасные зоны в Сирии для людей, – заявил американский президент в интервью ABC News. – Думаю, Европа совершила ужасную ошибку, разрешив миллионам людей приехать в Германию и другие страны». «Я не хочу, чтобы то же самое произошло здесь (в США – прим. ред.)», – добавил он. Трамп при этом не стал раскрывать подробности создания безопасных зон.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, комментируя инициативу Трампа, предсказал вытеснение американцами российской авиации из Сирии. «Это ответ нашим великим оптимистам по поводу прихода к власти Трампа. Он и дальше может пойти. В этих зонах безопасности запретят нашу авиацию, но запретят понятно как – незаконно, – приводит мнение эксперта НСН. – И сирийскую авиацию».

Ранее сообщалось, что Трамп введет временный запрет на въезд беженцев в США, а также на выдачу виз гражданам Сирии и ряда других ближневосточных и африканских стран, которые могут представлять угрозу для Соединенных Штатов.

Москва, Светлана Петрова

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