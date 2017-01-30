В Канаде напали на мечеть, есть погибшие и раненные

Публикации за 30.01.17

В Канаде напали на исламский культурный центр.

Инцидент произошел в мечети Квебека: примерно в 20 часов по местному времени 29 января три человека в масках ворвались в помещение, где вечернюю молитву совершали около 40 человек, и открыли стрельбу. По разным данным погибли от 3 до 5 человек. Точное число раненых пока не сообщается.

Двух подозреваемых в нападении задержали, сообщают местные СМИ.

На Исламский культурный Центр Квебека, также известный как большая мечеть Квебека, уже нападали в июне прошлого года.

Квебек, Игорь Юров

Квебек. Другие новости 29.01.17

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