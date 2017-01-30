При атаке на мечеть в Канаде погибли 6 человек, 8 ранены (ФОТО) / Террористы в масках кричали «Аллах Акбар»

Публикации за 30.01.17

В результате нападения на мечеть канадского города Квебек погибли 6 человек в возрасте от 35 до 70 лет, еще 8 человек получили ранения, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление представителя местной полиции. Ранее было известно о пятерых жертвах стрельбы в месте собрания мусульман. Власти Канады и правоохранители расценили случившееся как теракт. Задержаны двое подозреваемых в нападении. При этом СМИ сообщают, что в атаке могли участвовать три террориста.

В воскресенье неизвестные открыли стрельбу во время вечерней молитвы в мечети Квебека. В этот момент внутри находилось около 40 верующих. По данным очевидцев, нападавшие были в масках и кричали «Аллах Акбар».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр провинции Квебек назвали стрельбу в мечети террористическим актом. Канадский премьер счел атаку на мечеть «трусливым нападением».

По данным полиции, в настоящее время ситуация в районе мечети находится под контролем, прихожане эвакуированы. Ведется расследование.

Напомним, что на мечеть Квебека, также известную как Исламский культурный центр Квебека, уже нападали в июне прошлого года: во время Рамадана под её двери была подброшена голова свиньи.

Квебек, Светлана Петрова

Квебек. Другие новости 30.01.17

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