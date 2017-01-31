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Публикации за 31.01.17

Саудовский принц купил 80 билетов на самолет для своих соколов (ФОТО)

Саудовский принц купил 80 билетов на самолет для своих соколов (ФОТО)

Один из саудовских принцев купил 80 билетов на самолет для своих охотничьих соколов. Птицы летели в салоне эконом-класса, без клеток, на поводках-цепочках и в клобуках на головах.

Личность принца и другие детали не установлены. Единственным свидетельством стала размещённая в Facebook фотография одного из пассажиров самолета американских авилиний, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Почти весь центральный ряд в салоне, где по четыре кресла, отведён соколам.

Соколиная охота считается одним из самых популярных видов увлечений жителей Аравийского полуострова. Кроме того, это показатель статуса. Цена некоторых особей превышает 100 тысяч долларов.

Увлечение соколами пришло к арабам из Индии тысячелетия назад, еще до ислама. Бедуины использовали этих хищных птиц для охоты, чтобы выжить в пустыне. Сейчас соколиная охота внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Новый День: Саудовский принц купил 80 билетов на самолет для своих соколов (ФОТО)

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