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Публикации за 02.02.17

Минобороны вручило ноту Киеву / Назвав действия самолета Ан-24 провокационными
Фото: РИА «Новости»

Минобороны вручило ноту Киеву Назвав действия самолета Ан-24 провокационными

Министерство обороны России вручило военно-дипломатическую ноту атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в РФ. Ведомство выразило протест на провокацию с самолетом Ан-24 в Черном море, рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. «В переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются, как провокационные», – подчеркнул он.

Напомним, в среду днем украинский самолет ВСУ Ан-26 на предельно низкой высоте пролетел над российскими буровыми вышками «Таврида» и «Крым-1» в Черном море. Во время второго захода для предотвращения возможного столкновения с мачтой вышки сотруднику подразделения охраны буровой платформы пришлось подать четыре световых сигнала из «сигнального» пистолета. Украинская сторона ранее заявила об обстреле своего самолета.

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