NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 02.02.17

В США студенты и зэки взбесились из-за Трампа (ФОТО) / В Калифорнийском университете – погромы, в тюрьме Делавэра – бунт
Фото: abc7news

В США студенты и зэки взбесились из-за Трампа (ФОТО) В Калифорнийском университете – погромы, в тюрьме Делавэра – бунт

Калифорнийский университет в Беркли (США) закрыт в связи с массовыми беспорядками, которые устроили студенты, сообщает полиция города. «Кампус по-прежнему закрыт для входа и выхода», – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции.

Как поясняет RT, массовые протесты начались в связи с запланированным выступлением редактора Breitbart News Майло Яннопулоса – сторонника президента США Дональда Трампа. С началом беспорядков администрация университета приняла решение отменить лекцию.

Новый День: В США студенты и зэки взбесились из-за Трампа (ФОТО)

Фото: abc7news

Многие протестующие выступали против президента Дональда Трампа. Полицейские в оцеплении предупредили, что готовы применить против них дубинки и химические средства, если беспорядки не прекратятся. Стражи порядка ранее неоднократно призывали толпу разойтись. Протестующие разбили стекла в некоторых зданиях.

Новый День: В США студенты и зэки взбесились из-за Трампа (ФОТО)

Фото: EPA

Кроме того, появилось сообщение о том, что в тюрьме штата Делавэр заключенные устроили бунт с захватом заложников. Осужденные опасаются ухудшения условий содержания при Дональде Трампе. Как сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на полицию города Смирна, некоторые из арестантов на протяжении нескольких часов в среду, 1 февраля, удерживали в заложниках других заключенных, а также надзирателей. Двое из сотрудников тюрьмы были позднее отпущены, один из них был с травмами доставлен в больницу. К вечеру 1 февраля в заложниках оставались еще двое надзирателей.

Новый День: В США студенты и зэки взбесились из-за Трампа (ФОТО)

Фото: abc7news

Захватившие заложников потребовали тюремной реформы в штате, а также более справедливых условий содержания. Помимо этого, они заявили о необходимости предоставления образования для заключенных и прекращения беззакония в отношении арестантов. Организаторы тюремного восстания в качестве обоснования своего мятежа также назвали президентство Дональда Трампа. По их мнению, при правлении Трампа могут ухудшиться условия содержания заключенных. Сейчас в тюрьмах Делавэра находятся около 2500 человек, из них около десяти ожидают смертной казни.

Беркли, Иван Гридин

Беркли. Другие новости 02.02.17

Постпред Украины при ООН: в Вашингтоне пообещали не признавать Крым. / Порошенко: Я больше всех желаю отмены антироссийских санкций. / Минобороны вручило ноту Киеву. Назвав действия самолета Ан-24 провокационными.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter