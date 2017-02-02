В США студенты и зэки взбесились из-за Трампа (ФОТО) / В Калифорнийском университете – погромы, в тюрьме Делавэра – бунт

Публикации за 02.02.17

Калифорнийский университет в Беркли (США) закрыт в связи с массовыми беспорядками, которые устроили студенты, сообщает полиция города. «Кампус по-прежнему закрыт для входа и выхода», – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции.

Как поясняет RT, массовые протесты начались в связи с запланированным выступлением редактора Breitbart News Майло Яннопулоса – сторонника президента США Дональда Трампа. С началом беспорядков администрация университета приняла решение отменить лекцию.

Фото: abc7news

Многие протестующие выступали против президента Дональда Трампа. Полицейские в оцеплении предупредили, что готовы применить против них дубинки и химические средства, если беспорядки не прекратятся. Стражи порядка ранее неоднократно призывали толпу разойтись. Протестующие разбили стекла в некоторых зданиях.

Фото: EPA

Кроме того, появилось сообщение о том, что в тюрьме штата Делавэр заключенные устроили бунт с захватом заложников. Осужденные опасаются ухудшения условий содержания при Дональде Трампе. Как сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на полицию города Смирна, некоторые из арестантов на протяжении нескольких часов в среду, 1 февраля, удерживали в заложниках других заключенных, а также надзирателей. Двое из сотрудников тюрьмы были позднее отпущены, один из них был с травмами доставлен в больницу. К вечеру 1 февраля в заложниках оставались еще двое надзирателей.

Фото: abc7news

Захватившие заложников потребовали тюремной реформы в штате, а также более справедливых условий содержания. Помимо этого, они заявили о необходимости предоставления образования для заключенных и прекращения беззакония в отношении арестантов. Организаторы тюремного восстания в качестве обоснования своего мятежа также назвали президентство Дональда Трампа. По их мнению, при правлении Трампа могут ухудшиться условия содержания заключенных. Сейчас в тюрьмах Делавэра находятся около 2500 человек, из них около десяти ожидают смертной казни.

Беркли, Иван Гридин

Беркли. Другие новости 02.02.17

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