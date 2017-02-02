Европарламент одобрил безвиз для Грузии / Украина пока что «пролетает»

Публикации за 02.02.17

Европарламент одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии в странах Евросоюза. «За» проголосовали 553 депутата Европарламента из 647-ми, «против» – 66, воздержались – 28.

Безвизовый режим вступит в силу до конца марта, считает докладчик Европарламента по вопросу отмены визового режима для граждан Грузии Мария Габриэль. Как сообщает «Спутник», граждане Грузии смогут без виз находиться в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180-ти. Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал предстоящую отмену виз историческим событием и заранее поблагодарил европарламентариев.

Как сообщает «Интерфакс», глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе сегодня на брифинге поздравил всех граждан с принятым Европарламентом решением, назвав его «однозначной поддержкой» Грузии. «Мы готовы продолжить усилия по дальнейшему сближению с Европой», – пообещал он. Также, добавил Джанелидзе, отмена виз с ЕС коснется и жителей Абхазии и Южной Осетии.

Решение Европарламента должно еще пройти формальную процедуру утверждения в Совете ЕС на уровне министров. Законодательные изменения будут опубликованы в Официальном журнале Евросоюза после того, как их подпишут президент Европарламента, а также соответствующий представитель страны-председателя Совета Евросоюза (Мальта).

Что касается безвизового режима для Украины, то, вероятно, обсуждение этого вопроса в Европарламенте начнется в ближайшие несколько месяцев. Напомним, «европейский безвиз» был одним из ведущих лозунгов Майдана-2014, причем речь шла о том, чтобы украинцам легально ездить в ЕС на заработки.

Брюссель, Зоя Березина

Брюссель. Другие новости 02.02.17

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