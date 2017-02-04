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Публикации за 04.02.17

Трамп вызвал Порошенко на разговор / Далее по списку – генсек НАТО и премьер-министр Новой Зеландии
Фото: Uznayvse.ru

Трамп вызвал Порошенко на разговор Далее по списку – генсек НАТО и премьер-министр Новой Зеландии

Президент США Дональд Трамп сегодня, 4 февраля, проведет телефонные переговоры с главой Украины Петром Порошенко. Из пресс-релиза Белого дома следует, что разговор запланирован на 16:45 по времени Вашингтона (5 февраля, 00:45 мск).

Беседа станет первым очным диалогом нового главы США и главы Украины. Сообщается, что Трамп будет вести беседу с собственной виллы Мар-а-Лаго в штате Флорида, куда он уехал из столицы, чтобы провести выходные.

Как отмечает РГ, обычно после такого рода переговоров Белый дом публикует пресс-релизы об их содержании. С учетом обострения обстановки на Донбассе в последние дни можно предположить, что украинский лидер поднимет эту тему в ходе беседы. Примечательно, что, согласно расписанию Белого дома, Трамп с момента инаугурации в течение рабочей недели занимается преимущественно вопросами внутренней политики, а выходные дни отводит под телефонные переговоры с лидерами государств. Так, например, в минувшую субботу он провел пять телефонных переговоров, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

В частности, сегодня Трамп запланировал связаться с лидерами Италии и Украины, а в воскресенье созвониться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Новой Зеландии.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.02.17

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