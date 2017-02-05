Трамп дал оценку перспективам отношений с Путиным / «На свете полно убийц. Наша страна так уж невинна?"

Публикации за 05.02.17

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сказал, что уважает президента России Владимира Путина, но несмотря на это не знает, поладят ли они друг с другом.

«Я считаю, лучше поладить с Россией, чем нет. И, если Россия поможет нам бороться с «Исламским государством» (запрещенная во многих странах мира, в том числе и в России террористическая организация – прим. Ред.) в нашем главном бою и исламским терроризмом по всему миру, будет хорошо. Полажу ли я с ним? Понятия не имею», – сказал Трамп. На вопрос о случаях жестокости с участием Путина Трамп ответил: «На свете полно убийц. У нас есть много убийц. И что вы думаете? Наша страна так уж невинна?"

Полная версия интервью выйдет в эфир в 16:00 воскресенья по местному времени (в полночь по Москве). В нем Трамп ответил на вопрос, за что он уважает Владимира Путина, отмечает «Интерфакс». В минувшую субботу состоялся первый телефонный разговор президентов России и США, за сорок минут главы государств обсудили борьбу с терроризмом и другие важные вопросы.

Вашингтон, Иван Гридин

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