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Глава МИД КНР и посол РФ обсудили предстоящие контакты
Фото: VisitChina.ru

Глава МИД КНР и посол РФ обсудили предстоящие контакты

Министр иностранных дел Китая Ван И и посол России в КНР Андрей Денисов обсудили предстоящие контакты на высоком уровне, говорится в сообщении МИД. 4 февраля Ван по приглашению российского посла посетил посольство РФ в Пекине.

«Стороны обсудили предстоящие в наступившем году контакты на высоком уровне, а также вопросы международной и региональной повестки дня, представляющие общую озабоченность», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Как передает РИА «Новости», в ходе беседы китайский министр подчеркнул, что важность российско-китайского всестороннего статического партнерства заключается в твердой взаимной поддержке, всестороннем практическом партнерстве и укрепляющейся с каждым днем стратегической стабильности.

«Это особенно важно и ценно в нынешней международной обстановке полной неопределенности», – подчеркнул Ван И, добавив, что высоко ценит позитивный вклад, сделанный лично послом и посольством в развитии отношений между двумя странами.

Российский посол со своей стороны выразил искренние поздравления министру и сотрудникам МИД в связи с наступлением китайского Нового года, подчеркнул, что высоко ценит результаты развития российско-китайских отношений, а также выразил готовность посольства и дальше поддерживать тесное сотрудничество с министерством иностранных дел Китая и другими ведомствами и реализовывать на практике консенсус, достигнутый лидерами двух стран.

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