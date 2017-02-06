Ангела Меркель утверждена официальным кандидатом на пост канцлера ФРГ

Публикации за 06.02.17

Канцлер Германии Ангела Меркель стала официальным кандидатом на должность главы правительства ФРГ от партий «Христианско-демократический союз» (ХДС) и «Христианско-социальный союз» (ХСС). Об этом сообщает Рейтер.

Меркель стала общим кандидатом в канцлеры от правящей коалиции ФРГ. Председатель ХСС премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер и Меркель сегодня представят публике совместную предвыборную стратегию.

Как сообщает «Немецкая волна», Меркель «получила единодушную поддержку» на совместном заседании президиумов ХДС и ХСС. В СМИ встречу двух партий назвали «примирительной».

ХДС выдвинул своего председателя в качестве основного кандидата на парламентских выборах еще в конце 2016 года. Теперь, несмотря на сохраняющиеся между ХДС и ХСС разногласия по миграционной политике, Ангелу Меркель официально поддержала и партия Зеехофера.

Выборы в бундестаг Германии состоятся 24 сентября 2017 года. После этого в стране будет сформировано новое правительство и выбран канцлер.

Меркель и Зеехофер в условиях резкого роста рейтингов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) стремятся сгладить имеющиеся у них противоречия. Опрос, проведенный социологическим институтом Emnid по заказу еженедельника Bild am Sonntag, показал,что рейтинг СДПГ за неделю с 26 января по 2 февраля вырос сразу на шесть процентных пунктов и достиг отметки в 29% на фоне выдвижения бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца кандидатом от партии на пост федерального канцлера. Это наилучшие показатели для социал-демократов за более чем четырехлетний период. Отставание от правящего блока в ХДС и ХСС сократилось за семь дней с 14 до четырех процентных пунктов. Рейтинг этих двух партий опустился до уровня в 33%, потери составили около 4%.

Берлин, Зоя Березина

Берлин. Другие новости 06.02.17

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