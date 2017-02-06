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Публикации за 06.02.17

Ангела Меркель утверждена официальным кандидатом на пост канцлера ФРГ
фото Рейтер

Ангела Меркель утверждена официальным кандидатом на пост канцлера ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель стала официальным кандидатом на должность главы правительства ФРГ от партий «Христианско-демократический союз» (ХДС) и «Христианско-социальный союз» (ХСС). Об этом сообщает Рейтер.

Меркель стала общим кандидатом в канцлеры от правящей коалиции ФРГ. Председатель ХСС премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер и Меркель сегодня представят публике совместную предвыборную стратегию.

Как сообщает «Немецкая волна», Меркель «получила единодушную поддержку» на совместном заседании президиумов ХДС и ХСС. В СМИ встречу двух партий назвали «примирительной».

ХДС выдвинул своего председателя в качестве основного кандидата на парламентских выборах еще в конце 2016 года. Теперь, несмотря на сохраняющиеся между ХДС и ХСС разногласия по миграционной политике, Ангелу Меркель официально поддержала и партия Зеехофера.

Выборы в бундестаг Германии состоятся 24 сентября 2017 года. После этого в стране будет сформировано новое правительство и выбран канцлер.

Меркель и Зеехофер в условиях резкого роста рейтингов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) стремятся сгладить имеющиеся у них противоречия. Опрос, проведенный социологическим институтом Emnid по заказу еженедельника Bild am Sonntag, показал,что рейтинг СДПГ за неделю с 26 января по 2 февраля вырос сразу на шесть процентных пунктов и достиг отметки в 29% на фоне выдвижения бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца кандидатом от партии на пост федерального канцлера. Это наилучшие показатели для социал-демократов за более чем четырехлетний период. Отставание от правящего блока в ХДС и ХСС сократилось за семь дней с 14 до четырех процентных пунктов. Рейтинг этих двух партий опустился до уровня в 33%, потери составили около 4%.

Берлин, Зоя Березина

Берлин. Другие новости 06.02.17

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