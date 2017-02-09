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Публикации за 09.02.17

На французской АЭС из-за взрыва возник пожар / ЧП случилось в центральном машинном зале
Фото: Seogan.ru

На французской АЭС из-за взрыва возник пожар ЧП случилось в центральном машинном зале

На севере Франции на атомной электростанции «Фламанвиль» прогремел взрыв. ПО данным издания Ouest-France, в результате ЧП в одном из помещений станции возник пожар, есть пострадавшие.

«В четверг, в 10:00 по местному времени, произошел взрыв на атомной электростанции «Фламанвиль». Команды служб безопасности и центров оказания экстренной помощи отправлены к месту происшествия», – сообщает издание.

Французские СМИ также отмечают, что взрыв прогремел в центральном машинном зале атомной станции и не затронул области, где расположены ядерная инфраструктура, в частности, реакторный зал.

В свою очередь власти муниципалитета также заявили, что в результате ЧП на АЭС какой-либо утечки радиоактивных элементов не было и не произойти не может. В связи с этим план чрезвычайных мер было решено не приводить в исполнение.

Вместе с тем, по поступающим данным, в результате пожара, вызванного взрывом, пострадали несколько человек. Точное количество раненых пока неизвестно. Как пишет «РГ», к атомной станции были направлены несколько машин скорой медицинской помощи.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 09.02.17

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