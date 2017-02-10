NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 10.02.17

В США заключённые несколько лет подряд сбегали из тюрьмы и возвращались / С алкоголем, телефонами и табаком
Фото: The Flow

В США заключённые несколько лет подряд сбегали из тюрьмы и возвращались С алкоголем, телефонами и табаком

Заключённые федеральной тюрьмы штата Атланта, начиная с 2013 года, сбегали, а затем незаметно возвращались обратно с мешками контрабанды. Правоохранительным органам удалось задержать одного из челноков только 3 февраля 2017 года, сообщает CNN со ссылкой на документы суда.

В местной полиции рассказали, что расследование о «временных побегах заключённых» из тюрьмы началось в 2013 году, когда охрана впервые заметила крупные дыры в заборе учреждения. Позднее блюстители порядка обнаружили припаркованный вблизи забора автомобиль, внутри которого находились люди в лыжных масках и комбинезонах. Когда полицейский направился к автомобилю, люди оттуда выскочили, но к удивлению стражей порядка, побежали не в рассыпную, а бросились к тюремному забору, перелезли через него и скрылись на территории исправительного учреждения.

Охрана обнаружила внутри машины алкогольные напитки, 24 телефона и два заряженных пистолета, и с тех пор начала регулярно прочёсывать слабо укреплённый район. Однако поймать подозреваемых им не удавалось. В 2016 году тюремщики вновь заметили в заборе две крупные дыры. Рядом с ними лежал тюремный мешок для грязного белья, перчатки, MP3-плеер и несколько мусорных пакетов. К январю 2017 года власти установили камеры наблюдения по периметру тюрьмы и следующие три недели охрана наблюдала, как заключённые сбегают, чтобы затем вернуться с контрабандой.

В феврале 2017 года одному подозреваемому Джастину Стинсону (Justin B. Stinson) не повезло. Как пишет TJ, когда он возвращался в тюрьму с «мешком гостинцев», его задержали агенты ФБР, говорится в документах суда. У Стинсона нашли телефон, пару ножниц, две бутылки текилы, две пачки сигарет, четыре коробки сигар и немного еды. Заключённый, который должен был выйти на свободу в 2018 году, признал вину в контрабанде и ожидает суда. Местные власти и ФБР отказались комментировать арест, сославшись на запрет разглашать детали расследования.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.02.17

В Кремле объяснили удар российских ВКС по турецким военным в Сирии. / Венесуэла решила сопротивляться экспансии «Роснефти» в бассейне Ориноко. / Британская пресса напугала: все ударные подлодки ВМС страны вышли из строя.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter