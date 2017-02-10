В США заключённые несколько лет подряд сбегали из тюрьмы и возвращались / С алкоголем, телефонами и табаком

Публикации за 10.02.17

Заключённые федеральной тюрьмы штата Атланта, начиная с 2013 года, сбегали, а затем незаметно возвращались обратно с мешками контрабанды. Правоохранительным органам удалось задержать одного из челноков только 3 февраля 2017 года, сообщает CNN со ссылкой на документы суда.

В местной полиции рассказали, что расследование о «временных побегах заключённых» из тюрьмы началось в 2013 году, когда охрана впервые заметила крупные дыры в заборе учреждения. Позднее блюстители порядка обнаружили припаркованный вблизи забора автомобиль, внутри которого находились люди в лыжных масках и комбинезонах. Когда полицейский направился к автомобилю, люди оттуда выскочили, но к удивлению стражей порядка, побежали не в рассыпную, а бросились к тюремному забору, перелезли через него и скрылись на территории исправительного учреждения.

Охрана обнаружила внутри машины алкогольные напитки, 24 телефона и два заряженных пистолета, и с тех пор начала регулярно прочёсывать слабо укреплённый район. Однако поймать подозреваемых им не удавалось. В 2016 году тюремщики вновь заметили в заборе две крупные дыры. Рядом с ними лежал тюремный мешок для грязного белья, перчатки, MP3-плеер и несколько мусорных пакетов. К январю 2017 года власти установили камеры наблюдения по периметру тюрьмы и следующие три недели охрана наблюдала, как заключённые сбегают, чтобы затем вернуться с контрабандой.

В феврале 2017 года одному подозреваемому Джастину Стинсону (Justin B. Stinson) не повезло. Как пишет TJ, когда он возвращался в тюрьму с «мешком гостинцев», его задержали агенты ФБР, говорится в документах суда. У Стинсона нашли телефон, пару ножниц, две бутылки текилы, две пачки сигарет, четыре коробки сигар и немного еды. Заключённый, который должен был выйти на свободу в 2018 году, признал вину в контрабанде и ожидает суда. Местные власти и ФБР отказались комментировать арест, сославшись на запрет разглашать детали расследования.

Вашингтон, Иван Гридин

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