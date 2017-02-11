Эрдоган готовится к узурпации

Публикации за 11.02.17

Турецкий избирком официально утвердил проведение 16 апреля референдума по внесению в Конституцию изменений, существенно расширяющих полномочия президента страны, пост которого сейчас занимает Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство EFE.

Пакет конституционных изменений внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

Поправки наделяют президента правом назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников, принимать решения по созданию, расформированию, полномочиям и структуре министерств. При этом должность премьера будет упразднена.

Анкара, Анастасия Смирнова

Анкара. Другие новости 11.02.17

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