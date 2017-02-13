Высочайшая плотина в США готова разрушиться (ФОТО, ВИДЕО) / Под эвакуацию попали 130 тысяч человек

Публикации за 13.02.17

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Власти Калифорнии объявили массовую эвакуацию населения из-за разрушения самой высокой в США плотины. В зону эвакуации проживают по меньшей мере 130 тысяч человек, передает «Ассошиэйтед Пресс».

Фото: скриншот с видео

По данным агентства, эвакуация распространяется на города и населенные пункты Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл, Юба-сити. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл. Отмечатеся также, что ранее помимо Оровилла в списке фигурировали населенные пункты вдоль реки Фетер, в том числе Гридли, Биггс, Юба-сити, Лома Рика.

​Фото: скриншот с видео

Сообщается, что эвакуация была объявлена из-за того, что мощные ливни привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к «неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл». Чтобы избежать аварии было решено увеличить сброс воды до 2,8 тыс. кубометров в минуту. Как отмечает РИА «Новости», объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 13.02.17

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