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Публикации за 15.02.17

Трамп объявил в Калифорнии режим ЧС из-за разрушающейся плотины / Однако эвакуированным жителям позволили вернуться домой
Фото: Balkan-lenta.info

Трамп объявил в Калифорнии режим ЧС из-за разрушающейся плотины Однако эвакуированным жителям позволили вернуться домой

Президент США Дональд Трамп принял решение объявить на федеральном уровне режим ЧС в Калифорнии из-за угрозы разрушения высочайшей в стране Оровилльской плотины. Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что глава государства «внимательно следит» за ситуацией в Оровилле.

В Связи с режимом ЧС координировать ликвидацию последствий происшествия разрешено Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям, отмечает телеканал KTLA. По данным телеканала CBS, наряду с этим администрация Трампа приняла решение укреплять насыпь и конструкционные элементы поврежденной плотины, а также помогать пострадавшим.

«Происшествие в Оровилле является хрестоматийным примером потребностей инфраструктуры в ремонте. Плотины, мосты, дороги и порты по всей стране пришли в негодность. Мы будем работать вместе с соответствующими государственными органами, и вы убедитесь, что мы делаем все возможное, чтобы поучаствовать в этом», – заявил пресс-секретарь Спайсер.

Отметим, что местный шериф Кори Хонеа заявил, что эвакуированные из опасной зоны жители Калифорнии могут возвращаться домой, передает РБК. По его словам, приказ об эвакуации был изменен на рекомендацию. «Предупреждение означает, что люди могут вернуться домой, но должны быть готовы к эвакуации в случае необходимости», – уточнил он.

Как писал «Новый День», 13 февраля власти Калифорнии объявили массовую эвакуацию населения из-за разрушения самой высокой в США плотины. В зоне эвакуации проживают по меньшей мере 130 тысяч человек. Мощные ливни привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к «неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл». Чтобы избежать аварии было решено увеличить сброс воды до 2,8 тыс. кубометров в минуту. Отмечается, что объем воды в водохранилище оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 14.02.17

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