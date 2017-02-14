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Публикации за 14.02.17

Знаменитая «бородатая женщина» Кончита Вурст «умрет» от руки своего создателя
Кончита Вурст. Фото из соцсетей артиста

Знаменитая «бородатая женщина» Кончита Вурст «умрет» от руки своего создателя

Австрийский певец Том Нойвирт, более известный как «бородатая женщина» под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, заявил, что собирается изменить свой имидж. В интервью немецкой газете он признался, что намерен «убить» Кончиту.

«Я чувствую, что нужно создать новый образ. Может быть, совсем не похожий на меня. Выиграв песенный конкурс (Евровидение) я достиг всего, что мог в образе бородатой женщины. Я в ней больше не нуждаюсь», – сказал Нойвирт.

На вопрос, что же будет с Кончитой дальше, он ответил: «Я должен убить ее».

В настоящий момент Нойвирт находится в творческом поиске. По его же словам, он хочет найти тот образ, в котором ему было бы максимально комфортно. «Я нахожусь в поиске. Каждый день я все больше и больше сомневаюсь, кто же я. Я ищу себя и Том (он сам) восстал», – сказал певец.

Томас Нойвирт – певец, победитель международного конкурса песни «Евровидение» в 2014 году. Свое альтер-эго Кончиту Вурст – «женщину с бородой» он создал в 2011 году. С ее помощью певец хотел заставить людей задуматься о ксенофобии и толерантности.

Победа Кончиты Вурст на Евровидении вызвала неоднозначную реакцию во многих странах мира. Если немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала триумф травести-артиста «победой толерантности», то чешское издание Lidove noviny оценила победу Вурст бредом и доказательством «загнивания Запада».

Глава Синодального информационного отдела Русской православной церкви Владимир Легойда заявлял, что победа Вурст – это очередное «звено в цепи культурной легитимизации порока в современном мире» и «попытка закрепления новых культурных норм».

Вена, Мария Вяткина

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