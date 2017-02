Опубликовано ранее неизвестное эссе Уинстона Черчилля о внеземной жизни

Публикации за 16.02.17

Неизвестное ранее эссе Уинстона Черчилля «Одиноки ли мы во Вселенной?» обнаружено в американском Фултоне. Текст был написан, скорее всего, еще в 1939 году для газеты News of The World, а в конце 1950-х годов – переработан автором во время пребывания на вилле издателя Эмери Ривза. В 1980-е жена Ривза передала 11-страничную рукопись в архив Национального музея Черчилля в американском городе Фултоне, где она и хранилась все эти годы. Обзор обнаруженного эссе был накануне опубликован в журнале The Nature, пишет Лента.Ру.

Эссе Черчилля во многом отражает взгляды современной астробиологии. Легендарный британский премьер опирался на «принцип Коперника», один из постулатов которого заключается в том, что Вселенная слишком обширна, чтобы жизнь на Земле была чем-то уникальным. Черчилль пишет, что необходимым условием для жизни является размножение, а важным фактором – наличие воды. Кроме того, он описал термин, который сейчас известен как зона обитаемости вблизи других звезд. Это температурный фактор, а также необходимость существования гравитации для формирования атмосферы. Исходя из этих предпосылок, Черчилль предполагает, что в Солнечной системе, помимо Земли, жизнь могла зародиться лишь на Марсе и Венере.

Анализируя возможность жизни в других звездных системах, Черчилль пишет, что Солнце – «лишь одна звезда в нашей галактике, которая содержит несколько тысяч миллионов других» звезд. Он также пришел к выводу, что большая часть экзопланет должна иметь соответствующий размер для наличия воды и какого-то подобия атмосферы. «Учитывая сотни тысяч туманностей, каждая из которых содержит миллиарды солнц, велики шансы на то, что там есть множество планет, чьи условия допускают существование жизни», – писал Черчилль.

В 2010 году Национальный архив Великобритании рассекретил документы, из которых стало известно о том, что Черчилль запретил пилотам Королевских ВВС рассказывать о встречах с неопознанными летающими объектами, чтобы не провоцировать панику в обществе.

Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль (1874-1965) – британский политический и общественный деятель, премьер-министр Великобритании в 1940-45 и 1951-55 годах.

Лондон, Зоя Березина

