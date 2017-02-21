NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 21.02.17

Мигранты жгут автомобили и грабят магазины в Стокгольме (ФОТО) / Полиция не может остановить уличные беспорядки
Фото: BBC

Мигранты жгут автомобили и грабят магазины в Стокгольме (ФОТО) Полиция не может остановить уличные беспорядки

Вчера вечером, 20 февраля, в Стокгольме мигранты устроили массовые беспорядки. Бунтовщики поджигали автомобили и грабили магазины, сообщает Aftonbladet. Когда на место ЧП приехали полицейские, злоумышленники забросали их камнями. В ответ на это полицейские произвели предупредительные выстрелы.

Всего, по данным полиции, бунтовщики сожгли, по меньшей мере, восемь автомобилей. Пострадали как минимум два человека, в том числе владелец магазина, которого пытались ограбить нападавшие. Издание Dagens Nyheter уточняет, что беспорядки произошли в районе Ринкебю на севере шведской столицы. Также уточняется, что беспорядки начались после того как полицейские намеревались провести задержание одного из мигрантов по подозрению в совершении преступления. Камни в полицейских начали бросать основном молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет.

После того, как участники беспорядков начали жечь автомобили, к месту событий были направлены дополнительные силы, в том числе отряд специального назначения. Впрочем, пожарные не выехали на тушение, так как полиции не удалось взять район беспорядков под контроль – спасателей забросали камнями, и им пришлось уехать.

По словам очевидцев, происходящее в пригороде Стокгольма похоже не на беспорядки, а, скорее, на «боевые действия». Полиция начала предварительное расследование, чтобы выявить виновников в организации серьезных беспорядков и насилия по отношению к госслужащим.

Новый День: Мигранты жгут автомобили и грабят магазины в Стокгольме (ФОТО)

Фото: Reuters

Согласно официальным данным, Швеция, население которой насчитывает около 9,5 млн человек, приняла у себя около 200 тыс. беженцев и мигрантов, передает ВВС. Это наибольшее соотношение прибывших к местным жителям, чем в остальных странах Европы. В 2015 году в страну прибыло более 160 тыс. человек, что вызвало рост напряженности.

В прошлом году поток беженцев снизился после того, как Швеция ввела новые пограничные правила, увеличив время проверки, а также стала материально поощрять мигрантов, согласных добровольно вернуться на родину.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 20.02.17

«Напалм» российской внешней политики. Ушел великий дипломат – Виталий Чуркин. / Постпред России в ООН Виталий Чуркин умер на рабочем посту. / Радиоактивный выброс накрыл почти всю Европу (КАРТА).

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter