Мигранты жгут автомобили и грабят магазины в Стокгольме (ФОТО) / Полиция не может остановить уличные беспорядки

Публикации за 21.02.17

Вчера вечером, 20 февраля, в Стокгольме мигранты устроили массовые беспорядки. Бунтовщики поджигали автомобили и грабили магазины, сообщает Aftonbladet. Когда на место ЧП приехали полицейские, злоумышленники забросали их камнями. В ответ на это полицейские произвели предупредительные выстрелы.

Всего, по данным полиции, бунтовщики сожгли, по меньшей мере, восемь автомобилей. Пострадали как минимум два человека, в том числе владелец магазина, которого пытались ограбить нападавшие. Издание Dagens Nyheter уточняет, что беспорядки произошли в районе Ринкебю на севере шведской столицы. Также уточняется, что беспорядки начались после того как полицейские намеревались провести задержание одного из мигрантов по подозрению в совершении преступления. Камни в полицейских начали бросать основном молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет.

После того, как участники беспорядков начали жечь автомобили, к месту событий были направлены дополнительные силы, в том числе отряд специального назначения. Впрочем, пожарные не выехали на тушение, так как полиции не удалось взять район беспорядков под контроль – спасателей забросали камнями, и им пришлось уехать.

По словам очевидцев, происходящее в пригороде Стокгольма похоже не на беспорядки, а, скорее, на «боевые действия». Полиция начала предварительное расследование, чтобы выявить виновников в организации серьезных беспорядков и насилия по отношению к госслужащим.

Фото: Reuters

Согласно официальным данным, Швеция, население которой насчитывает около 9,5 млн человек, приняла у себя около 200 тыс. беженцев и мигрантов, передает ВВС. Это наибольшее соотношение прибывших к местным жителям, чем в остальных странах Европы. В 2015 году в страну прибыло более 160 тыс. человек, что вызвало рост напряженности.

В прошлом году поток беженцев снизился после того, как Швеция ввела новые пограничные правила, увеличив время проверки, а также стала материально поощрять мигрантов, согласных добровольно вернуться на родину.

Стокгольм, Иван Гридин

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