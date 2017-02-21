Алиев назначил свою жену первым вице-президентом Азербайджана

Публикации за 21.02.17

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву на пост первого вице-президента. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы государства.

Отметим, что в конституции страны указано, что первый вице-президент в случае невозможности главы государства исполнять свои обязанности берет на себя президентские полномочия. Данная поправка была внесена в главный закон страны по итогам референдума, который состоялся осенью прошлого года.

Согласно принятым изменениям, президент получил возможность назначать досрочные выборы главы государства, а срок его правления увеличился с пяти до семи лет. Кроме того, был снижен возрастного ценз для кандидатов на пост главы государства и на должности депутатов парламента страны.

Напомним, сам Ильхам Алиев в 2003 году выступил преемником своего отца Гейдара Алиева, который руководил Азербайджаном с 1993 года. Ильхам Алиев после этого дважды побеждал на президентских выборах в 2008 и 2013 годах.

Баку, Иван Гридин

Баку. Другие новости 21.02.17

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