NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 21.02.17

Вот это красота! Жители Сингапура наблюдали редчайшую «огненную радугу» (ФОТО)
Фото: @Hamsluminiq

Вот это красота! Жители Сингапура наблюдали редчайшую «огненную радугу» (ФОТО)

Жители Сингапура наблюдали очень редкое природное явление в небе над островом – «огненную радугу».

Разноцветное свечение в небе островитяне заметили в понедельник во второй половине дня, сообщает BBC. Очевидцы рассказали, что сначала появился небольшой оранжевый круг, затем в течение почти 15 минут он разрастался и превратился в необычную разноцветную радугу, после чего сияние угасло.

Пользователи соцсетей предположили, что увиденное может быть разновидностью оптического явления – гало, когда лучи солнечного света проходят сквозь ледяные кристаллы льда и, преломляясь, образуют радужное, спектральное разделение цветов.

Отмечается, что «огненная радуга» возникает при определенных условиях: когда солнце находится выше 58 градусов над горизонтом, в небе – перистые облака, а кристаллы льда в облаках располагаются горизонтально.

Новый День: Жители Сингапура наблюдали редчайшую ''огненную радугу'' (ФОТО)

Красивейшее радужное облоко (фото – Zhou Guang Ping)

Новый День: Жители Сингапура наблюдали редчайшую ''огненную радугу'' (ФОТО)

фото – Zhou Guang Ping

Сингапур, Светлана Петрова

Сингапур. Другие новости 21.02.17

За Плутон вступились в НАСА: он может снова стать планетой. / Алиев назначил свою жену первым вице-президентом Азербайджана. / Москва оставляет в отношениях с Пхеньяном только медицину и уголь. МИД РФ составил новые санкции для КНДР.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter