Вот это красота! Жители Сингапура наблюдали редчайшую «огненную радугу» (ФОТО)

Публикации за 21.02.17

Жители Сингапура наблюдали очень редкое природное явление в небе над островом – «огненную радугу».

Разноцветное свечение в небе островитяне заметили в понедельник во второй половине дня, сообщает BBC. Очевидцы рассказали, что сначала появился небольшой оранжевый круг, затем в течение почти 15 минут он разрастался и превратился в необычную разноцветную радугу, после чего сияние угасло.

Пользователи соцсетей предположили, что увиденное может быть разновидностью оптического явления – гало, когда лучи солнечного света проходят сквозь ледяные кристаллы льда и, преломляясь, образуют радужное, спектральное разделение цветов.

Отмечается, что «огненная радуга» возникает при определенных условиях: когда солнце находится выше 58 градусов над горизонтом, в небе – перистые облака, а кристаллы льда в облаках располагаются горизонтально.

Красивейшее радужное облоко (фото – Zhou Guang Ping)

фото – Zhou Guang Ping

Сингапур, Светлана Петрова

Сингапур. Другие новости 21.02.17

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