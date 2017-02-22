Министр обороны Армении рассказал, для чего Еревану российские «Искандеры»

Публикации за 22.02.17

Ракетные комплексы «Искандер-М», поставленные в прошлом году в Армению Россией, принадлежат вооруженным силам Армении. Управляют ими офицеры, прошедшие специальную подготовку, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

«То, что «Искандеры» поставлены в Армению, по-моему, для всех очевидно, потому что их все видели воочию. То, что они принадлежат вооруженным силам Армении, тоже могу подтвердить со стопроцентной уверенностью. И тут никакого второго мнения быть просто не может», – сказал он в интервью РИА Новости. Все прочие вопросы, в том числе касающиеся финансовой составляющей, Саркисян не прокомментировал, сказав лишь, что «все это идет под грифом «совершенно секретно».

Он, однако, «обозначил алгоритм» возможного применения «Искандеров». «Назначение и параметры этого оружия позволяют нанести непоправимый ущерб инфраструктуре страны, против которой оно может быть применено. Соответственно, решение о применении «Искандеров» будет тесно связано с развитием ситуации. В любом случае мы рассматриваем его как оружие гарантированного удара, если будет такая необходимость. Это в первую очередь оружие сдерживания», – подчеркнул он.

Саркисян добавил, что Ереван будет продолжать диалог с Москвой о возможности приобретения вооружений. По его словам, с учетом того, что в рамках ОДКБ Армения приобретаем российское оружие по внутренним ценам российской армии, и с учетом наличия льготных кредитов, «естественно, потенциал такого сотрудничества возрастает».

Напомним, Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта. Минобороны Азербайджана сообщало об обстрелах со стороны ВС Армении, а армянское Минобороны, в свою очередь, заявило о «наступательных действиях» с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

В конце 2016 года агентство Bloomberg сообщило, что гонка вооружений между Арменией и Азербайджаном становится серьезной проблемой: Армения покупает российские «Искандеры», Азербайджан – израильские беспилотники-«камикадзе» и ведет переговоры с Пакистаном о покупке высокотехнологичных видов вооружений.

Москва, Зоя Березина

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