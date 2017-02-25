В Лондоне сквоттеры нашли в самовольно занятом особняке архив Горбачев-фонда

Публикации за 25.02.17

Сквоттеры-анархисты, самовольно вселившиеся в особняк напротив Букингемского дворца в Лондоне, обнаружили в здании документы Горбачёв-фонда, в том числе подписанные лично президентом СССР Михаилом Горбачевым. О сенсационной находке пишет The Guardian.

Как сообщает RT, по данным газеты, семиэтажное здание стоимостью 14 млн фунтов по адресу Букингем-гейт, 19 заняли члены группы «Автономная нация анархистов-либертарианцев». Они самовольно вселяются в пустующие дорогие дома для привлечения внимания к проблемам бездомных.

В здании сквоттеры нашли конфиденциальные документы Горбачев-фонда. В бумагах в том числе найдены письма Горбачев-фонда различным транснациональным корпорациям с просьбой профинансировать инициативы фонда. При этом в документах также имеются отказы со стороны компаний Shell, British Airways, HSBC, BT и Virgin Hotels, отмечает Лента.Ру.

Особняк, где были найдены бумаги, принадлежит банкиру из Бахрейна Абдулрахману Альджасми. Ранее в нём находился офис Международной ассоциации по связям с общественностью, одним из клиентов которой был Горбачев.

Между тем в пресс-службе «Горбачев-фонда» информацию британской прессы назвали «уткой» и указали, что у них «никогда не было офисов по указанному в сообщениях СМИ адресу».

В пятницу суд предписал выселить активистов из здания: владельцы дома заявили, что их присутствие угрожает безопасности резиденции британской королевы.

В конце января сквоттеры участвовали в захвате лондонского особняка российского миллиардера Андрея Гончаренко, приставы выгнали их оттуда в начале февраля.

«Горбачев-фонд» был основан Михаилом Горбачевым в декабре 1991 года. Он занимается исследованиями истории Перестройки, а также исследованиями проблем, актуальных для российской и мировой истории.

Лондон, Полина Николаева

Лондон. Другие новости 24.02.17

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