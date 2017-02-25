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Публикации за 25.02.17

В сирийском Хомсе – крупный теракт, погибли не менее 30-ти человек
фото videotrendy.net

В сирийском Хомсе – крупный теракт, погибли не менее 30-ти человек

В сирийском городе Хомсе несколько смертников подорвали себя вблизи военных учреждений. Есть погибшие и раненые.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на месте событий, по одной версии, двое смертников подорвали себя в Хомсе. Один – возле здания отделения госбезопасности, второй – возле отделения службы военной разведки. По предварительным данным, погибли более 35 человек, десятки пострадали.

Как сообщил источник в службе безопасности, среди жертв начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс генерал Хасан Даабуль. По его данным, более шести смертников подорвались возле двух объектов служб безопасности.

Дамаск, Полина Николаева

Дамаск. Другие новости 25.02.17

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