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Публикации за 28.02.17

Горячие финские ковбои устроили родео на бревнах (ВИДЕО)
Один из участников родео. Кадр из видео проекта Dudelsons

Горячие финские ковбои устроили родео на бревнах (ВИДЕО)

Финские «ковбои» Dudelsons устроили родео верхом на бревнах. Бревна в этот момент бешено вращались в захвате лесозаготовительного комбайна.

Финские экстремалы устроили «настоящее северное развлечение» в парке одного из городков: зрителями стали сотни детей и их родителей. Задачей соревнующихся было как можно дольше продержаться в седле... закрепленном на бревне в клешне харвестера. Конкурсантов испытывали высоко над землей, в воде и под водой. Конечно, «ковбои» были пристегнуты к бревнам страховочными тросами. Однако по воле оператора машины, для одного из участников страховочный трос едва не стал причиной серьерзных проблем. Пока участник родео сидел верхом на бревне, оператор включил режим очистки ствола от коры: камера, снимавшая процесс, крупным планом показала приближающиеся к герою ножи. «Ковбой» в ужасе вылетел из седла, а затем оператор выпустил из захвата и само бревно. Судя по следующим кадрам, все остались невредимы.

Проигравших участников состязания под улюлюканье и аплодисменты детей и женщин облили смолой и вываляли в перьях. После чего провезли по парку все на том же бревне в захвате харвестера.

«Этот комбайн – чтобы спиливать деревья, но мы нашли ему новое применение!» – написали видеоблоггеры проекта Dudelsons.

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