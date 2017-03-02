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Публикации за 02.03.17

В МИД РФ предположили, что CNN достигла «медийного дна» / Генпрокурор США отверг все обвинения в «контактах с Москвой»
фото ru.armeniasputnik.am

В МИД РФ предположили, что CNN достигла «медийного дна» Генпрокурор США отверг все обвинения в «контактах с Москвой»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию CNN о неких «контактах» генпрокурора США Джеффа Сешнса с послом России в США Сергеем Кисляком. В публикации Сешнс назван «российским шпионом».

В своем фейсбуке Захарова написала, что CNN достиг «медийного дна» и поинтересовалась у пользователей, что думают они – есть ли резервы для дальнейшего падения.

Как сообщает Associated Press, сам Сешнс назвал неправдой все сообщения о его встречах с российскими официальными лицами для обсуждения вопросов, касающихся президентской кампании. В посольстве России в Вашингтоне заявили РБК, что «не комментируют многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой».

The Washington Post со ссылкой на источники в Минюсте США сообщила, что в прошлом году, во время предвыборной кампании, Сешнс, будучи сенатором от штата Алабама, дважды встречался с Кисляком – в июле и сентябре 2016 года. Это как раз тот период, который американские спецслужбы считают «разгаром российской хакерской кампании», целью которой было повлиять на исход предвыборной гонки.

В ходе слушаний в сенате перед своим назначением на пост генпрокурора ​Сешнс скрыл факт встреч с Кисляком, заявив, что у него не было никаких контактов с представителями России.

Сешнс был утвержден на должность генпрокурора США 9 февраля. Его предшественница Салли Йетс была отстранена от должности после того, как отказалась выполнять иммиграционный указ президента США Дональда Трампа. Сешнс был первым из действующих сенаторов, кто поддержал президентские амбиции Трампа.

В середине февраля в отставку ушел советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Это произошло после того, как СМИ стало известно о том, что он контактировал с Кисляком.

Сешнс известен своим жестким подходом к вопросу иммиграции. Так, он выступает против того, чтобы нелегальные иммигранты могли каким-либо путем получить американское гражданство, а идею Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой он поддержал еще во время предвыборной кампании. Сешнса также называют «Бюджетным Ястребом» за его позицию по сокращению налогов и госрасходов.

Москва, Зоя Березина

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