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Публикации за 08.03.17

МИД Китая: внешнее влияние не сломает отношения Пекина и Москвы
Фото: АиФ

МИД Китая: внешнее влияние не сломает отношения Пекина и Москвы

Китай полностью уверен в отношениях с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И. Он также рассказал, могут ли измениться китайско-российские отношения в результате политики новой администрации США. «Отношения между Китаем и Россией не подвержены влиянию внешних факторов и не могут ухудшаться под их воздействием», – сказал он.

Он также заявил, что нынешний уровень развития отношений между Китаем и Россией очень высок. По его словам, эти отношения «прошли проверку» в различных сложных и кризисных ситуациях в мире, передает «Интерфакс». Он заверил, что в КНР «полны уверенности в китайско-российских отношениях».

«Отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между нашими странами существуют потому, что это является стратегическим решением обеих стран, принятым на базе ключевых интересов обеих сторон, а не потому, что так им удобнее», – добавил он. Также Ван И заявил, что в Китае рады видеть улучшение в отношениях между Россией и США.

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