Высшие чины флота США продавали гостайну за секс и подарки / Коррупционный скандал стал крупнейшим в истории ВМС страны

Публикации за 15.03.17

Минюст США выдвинул обвинения адмиралу и восьмерым высокопоставленным офицерам американских ВМС по фактам передачи секретных данных иностранному агенту. Засекреченную информацию они передавали в обмен на секс-вечеринки, роскошные подарки, услуги элитных ресторанов и гостиниц.

Вчера, 14 марта, в шести штатах состоялась скоординированная спецоперация по задержанию подозреваемых. В частности, задержание адмирала Брюса Лавлесса состоялось в его доме в штате Калифорния. Военных моряков обвиняют в разглашении гостайны США, получении взяток, сговоре, препятствовании следствию и даче ложных показаний. Они находились на руководящих должностях в аппарате 7-го флота ВМС США, базирующегося в Японии с зоной ответственности в западной части Тихого и восточной части Индийского океанов. По совокупности обвинений каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, военные получали от сингапурского бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса взятки не напрямую – деньгами, а в форме щедрых подарков и услуг, в том числе пикантного характера. Так, например, моряки флагманского корабля 7-го флота США «Blue Ridge» и их коллеги с других судов обзавелись часами стоимостью 25 тысяч долларов, получали коробки сигар и элитного спиртного стоимостью $2 тыс., проживали в гостиничных номерах за $600 в сутки, оставляли в роскошных ресторанах «длинные чеки», которые оплачивал их друг-бизнесмен. Так, например, счет на пятерых военных в одном из ресторанов Гонконга превысил $18 тыс. Моряки любили отужинать трюфелями, черной икрой, лобстерами, фуагра, а запивали деликатесы элитным вином и шампанским.

Отдельной категорией услуг оказались бурные оргии с женщинами легкого поведения. Так, согласно документам обвинения, во время захода флагмана в порт Манилы в мае 2007 года для моряков устроили тематическую сексуальную вечеринку в память одного из исторических американских военачальников. В другой раз, в 2008 году, по меньшей мере пять офицеров приняли участие в «многодневной вечеринке с каруселью меняющихся проституток» в роскошном отеле. Бравые американские моряки выпили весь запас шампанского «Дон Периньон» и нагуляли в общей сложности на $50 тыс.. Все счета оплачивал Леонард Гленн Фрэнсис.

В благодарность офицеры передавали ему секретную или инсайдерскую информацию о передвижениях военных кораблей США и содержании контрактов военно-морского ведомства. Эти данные позволяли Фрэнсису на протяжении десятилетий получать заказы от ВМС США на суммы в сотни миллионов долларов на обслуживание кораблей и подлодок в азиатских портах, а также увиливать от многочисленных расследований и подозрений в отношении его фирмы Glenn Defense Marine Asia. Более того, его сообщники в американском военном командовании иногда помогали перенаправлять суда в подконтрольные ему порты. Один из обвиняемых также набивался работать на Фрэнсиса после увольнения из ВМС США.

Самого Фрэнсиса арестовали в 2013 году. В рамках следствия он признал себя виновным во взяточничестве и сговоре, получении десятков миллионов долларов от ВМС путем мошенничества. «Это предательство ВМС США в эпическом масштабе. Они действовали вместе, как команда, продавая секреты за секс, оказывая службу интересам зарубежного подрядчика, а не своей стране», – заявила исполняющая обязанности прокурора по южному округу в штате Калифорния Алана Робинсон.

Обвинения относятся к периоду с 2006 по 2014 годы. Расследование велось в отношении более чем 200 человек, в том числе 30 адмиралов. В итоге официальные обвинения в рамках громкого дела выдвинуты 27 служащим. Десять из них ранее, включая нескольких высокопоставленных чинов в ВМС, признали свою вину в преступлениях и нарушении различных этических норм.

Произошедшее стало самим громким коррупционным скандалом в истории ВМС США, которое условно назвали делом «толстого Леонарда» по имени одного из главных обвиняемых – сингапурского бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса. Он являлся владельцем фирмы Glenn Defense Marine Asia – одного из подрядчиков ВМС США в Азии. Как отмечает «РГ», приставка «толстый» обусловлена телосложением бизнесмена, рост которого – под два метра, а вес – свыше 150 килограммов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.03.17

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